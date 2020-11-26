Главу российской ячейки «Аум Синрике» приговорили к 15 годам

Главу российского подразделения запрещенной в России международной террористической организации «Аум Синрике» Михаила Устьянцева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Гособвинитель просил суд назначить Устьянцеву наказание в виде 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, с 2010 по 2018 год Устьянцев был лидером российского подразделения секты. Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга и Волгограда религиозную доктрину, согласно которой люди должны были преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям «Аум Синрике», тем самым финансируя терроризм. Дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

В июле 2018 года в Японии казнили основателя запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару. Помимо Асахары, казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ.

Секта была организована в 1987 году. Асахара назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В марте 1995 года сектанты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро.