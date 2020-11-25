Россия ответила на претензии США к Газпрому

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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Рубль разрушает новогоднюю традицию

Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз Владимир Трефилов/РИА Новости
Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре? Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Россия ответила на претензии США к Газпрому

    25 ноября 2020, 21:26

    Текст: Елизавета Булкина

    США пытаются получить дополнительные преимущества на рынке путем обвинения российских компаний в якобы слабых экологических стандартах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Попытки обвинить наших поставщиков энергоносителей в слабых экологических стандартах по сравнению с американскими не выдерживают критики. Видим в этом очередную попытку получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке углеводородов. Деятельность ПАО «Газпром» отвечает международным стандартам», – приводит его слова ТАСС.

    Так посол прокомментировал высказывания помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании «Газпром». Тот высказался об опасениях Парижа по поводу покупки американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с якобы возможными негативными последствиями для экологии.

    Фэннон заявлял, что СПГ в США «добывается наиболее эффективным из всех возможных способов» с минимальным уровнем выбросов в окружающую среду. Он утверждает, что отчеты компании Carbon Disclosure Project («Программа по раскрытию информации о выбросах углекислого газа») показывают, что «Газпром» якобы является «одной из худших [компаний] в том, что касается [загрязнения] окружающей среды».

    Антонов в свою очередь подчеркнул, что Газпром на регулярной основе совершенствует свои технологии. «Так, выбросы метана по всей производственной цепочке этого предприятия в 2019 году составили при добыче 0,02% от объема извлекаемого газа, при транспортировке – 0,29%, при подземном хранении – 0,03%. Это соответствует лучшим мировым практикам по купированию утечек метана. «Газпром» ведет такую работу в сотрудничестве с ведущими мировыми корпорациями (BP, ENI, ExxonMobil, Repsol, Shell, Total и Wintershall) – партнерами в рамках участия в международной инициативе «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа», запущенной в ноябре 2017 года», – сказал Антонов.

    Посол добавил, что реализация проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» идет в строгом соответствии с нормами Конвенции по воздействию на окружающую среду. «Углеводородный след, т. е. выбросы СО2, от транспортировки голубого топлива по этим магистралям будет более чем в три раза ниже по сравнению с поставками сжиженного природного газа из США. Это достигается применением самых современных технологий», – отметил Антонов.

    По его словам, использование российского природного газа, который является эффективным и экологически достаточно чистым видом топлива, «способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития и выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, содействует низкоуглеродному развитию экономик стран – импортеров российского сырья».

    Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.


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