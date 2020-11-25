Въехавший в ворота офиса Меркель оказался замешан в подобной акции ранее

Водитель автомобиля, который врезался в ворота Ведомства федерального канцлера в Берлине, шесть лет назад участвовал в подобной акции, сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

«Я могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году», – сказал Альтер. В то же время, по его словам, нет информации о том, что он был включен правоохранительными органами в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества, передает ТАСС.

В среду в Берлине автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронавирусу и антиглобалистскими лозунгами. Полиция Берлина сообщила о задержании водителя автомобиля.