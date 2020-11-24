В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. В Москве зафиксировано 566417 случаев COVID-19 (за сутки – 5838), вылечились 416242 человека, 8530 вирус-положительных пациентов умерли, передает ТАСС. Днем ранее умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой и управляемой. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что абсолютное большинство россиян (89%) поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.