Минздрав презентовал пособие по оказанию первой помощи детям

Минздрав разработал новое пособие по оказанию первой помощи детям, сообщил главный специалист ведомства по первой помощи Леонид Дежурный.

«Для того чтобы первую помощь оказывать, люди должны этому обучиться. Сейчас существует огромное количество пособий с устаревшей информацией. Год назад Минздрав РФ разработал учебно-методический комплекс, который разослал по всем федеральным органам исполнительной власти, по всем регионам и рекомендовал его использовать как для обучения, так для других методических пособий. Методичка, о которой мы говорим сегодня, опирается на учебно-методический комплекс Минздрава – это самая современная на данный момент информация. По объему пособие небольшое», – цитирует его АГН «Москва».

По его словам, пособие по оказанию первой помощи детям в первую очередь предназначено для родителей и воспитателей.

Пособие является продолжением социального проекта «Школа первой помощи детям» благотворительной организации «Мария мама» при участии добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Пособие разработано Дежурным и другими профильными экспертами.