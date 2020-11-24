Родители ХМАО раскритиковали сухпайки для школьников

Взгляд
24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе

До отставки Богдана называли «самым влиятельным человеком в окружении Зеленского» Ксения Собчак/Youtube
Андрей Богдан, которого называли «серым кардиналом Зеленского», призвал Владимира Путина «сделать шаг назад» и «переподписать» соглашения по Донбассу. По сути этим он подтвердил официальную позицию Украины, только она не просит, а требует простить ей прежние обязательства. Но Москве нужен другой шаг – шаг вперед, для чего Киев придется толкнуть в спину.  Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

Латвия хочет и проклинать Россию – и заработать на ней REUTERS/Ints Kalnins
В Латвии скандал – министерство сообщения страны обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока через эту прибалтийскую республику. Латвийским чиновникам пришлось объясняться с населением – так что же, Россия больше не враг? «Если мы будем молить, мы только унизимся [перед Россией] еще больше», комментирует происходящее экс-президент страны. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Родители ХМАО раскритиковали сухпайки для школьников

    24 ноября 2020, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    Родители школьников Ханты-Мансийского автономного округа раскритиковали сухпайки, которыми учеников обеспечивают на время дистанционного обучения.

    Свои отзывы родители оставили в социальных сетях. «Мы с первой школы, учимся с 12-го числа на дистанционке, вчера получили шесть яблочек маленьких и баночку сгущенки. Знаю, что на день выделяют 54 рубля, итого в нашем случае 378 рублей. Думаю, яблоки такие дорогие или сгущенка», – пишет анонимный пользователь.

    «Моей дочери дали паек за две недели онлайн-лагеря на осенних каникулах. Похоже, конечно, на паек с армейских складов. По цене тут с трудом на 1 тыс. наберется», – пишет Данила Останин.

    В то же время не все родители недовольны продуктовыми наборами. «Дали на двоих детей. Очень были удивлены. Все нужное. Спасибо большое!» – пишет Люба Муралеева.

    Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин рассказал Ura.ru, что ученикам, которые относятся к льготным категориям, в случае перехода на дистанционное обучение, выплачивается денежная компенсация. Что же касается нельготных категорий, то они обеспечиваются питанием за счет средств муниципального бюджета, добавил он.

    «Здесь решение принимается уже руководством муниципального образования (МО) совместно с родительской общественностью. Большая часть МО такие решения уже приняла: примерно половина обеспечивает продуктовыми наборами, а половина – компенсирует. Определенного регламента к сухпайкам нет, но МО рекомендовано состав сухпайка обсуждать с управляющими советами школ», – сказал Дренин.

    Ранее до 6 декабря дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов продлили в Москве. Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.


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