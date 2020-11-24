Родители ХМАО раскритиковали сухпайки для школьников

Родители школьников Ханты-Мансийского автономного округа раскритиковали сухпайки, которыми учеников обеспечивают на время дистанционного обучения.

Свои отзывы родители оставили в социальных сетях. «Мы с первой школы, учимся с 12-го числа на дистанционке, вчера получили шесть яблочек маленьких и баночку сгущенки. Знаю, что на день выделяют 54 рубля, итого в нашем случае 378 рублей. Думаю, яблоки такие дорогие или сгущенка», – пишет анонимный пользователь.

«Моей дочери дали паек за две недели онлайн-лагеря на осенних каникулах. Похоже, конечно, на паек с армейских складов. По цене тут с трудом на 1 тыс. наберется», – пишет Данила Останин.

В то же время не все родители недовольны продуктовыми наборами. «Дали на двоих детей. Очень были удивлены. Все нужное. Спасибо большое!» – пишет Люба Муралеева.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин рассказал Ura.ru, что ученикам, которые относятся к льготным категориям, в случае перехода на дистанционное обучение, выплачивается денежная компенсация. Что же касается нельготных категорий, то они обеспечиваются питанием за счет средств муниципального бюджета, добавил он.

«Здесь решение принимается уже руководством муниципального образования (МО) совместно с родительской общественностью. Большая часть МО такие решения уже приняла: примерно половина обеспечивает продуктовыми наборами, а половина – компенсирует. Определенного регламента к сухпайкам нет, но МО рекомендовано состав сухпайка обсуждать с управляющими советами школ», – сказал Дренин.

Ранее до 6 декабря дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов продлили в Москве. Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.