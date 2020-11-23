В Саратовской области продлили удаленку для школьников

Саратовские власти продлили дистанционное обучение школьников 6-11 классов до 8 декабря в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Количество муниципалитетов, чьи школы находятся на удаленке, выросло до десяти.

«Дистанционное обучение учеников 6-11 классов школ продлено до 8 декабря. Число муниципалитетов, школьники которых ушли на «дистанционку», выросло до 10 десяти – теперь в их числе Саратов, Балаковский, Балашовский, Краснокутский, Пугачевский, Марксовский, Петровский, Вольский, Ртищевский и Энгельсский районы», – сообщается в Telegram-канале правительства Саратовской области.

На удаленку также переведены профессиональные образовательные учреждения, уточняется в сообщении. Старшие классы в Саратове и некоторых районах области ушли на дистанционное обучение сразу же после осенних каникул. Исполняющий обязанности министра образования региона Елена Нерозя говорила, что к 17 ноября в школах этих муниципалитетов на больничном находились 662 педагога, у 155 из которых был выявлен коронавирус, пишет РИА «Новости».

С начала пандемии в Саратовской области выявлено 25 тыс. 432 случая коронавируса, из них скончались 205 человек умерли.

Ранее до 6 декабря дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов продлили в Москве. Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.