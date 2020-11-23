В Минтруда назвали цель чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс»

Благодаря чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» инвалидность не является барьером, а наоборот, помогает участникам мероприятия самореализоваться, заявил первый заммнистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

По его словам, несмотря на непростые условия, чемпионат состоялся. Церемония открытия VI Национального чемпионата «Абилимпикс», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», прошла в онлайн-формате на площадке киностудии «Амедиа» в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр просвещения Сергей Кравцов приветствовал участников чемпионата. «История движения «Абилимпикс» в России, включая и сам чемпионат, – это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. За этот, пусть и недолгий, период работы чемпионат сумел развиться в настоящее движение с национальным всероссийским охватом!» – сказал он.

Советник президента России Александра Левицкая в свою очередь пожелала участникам удачи и успехов в соревновательной программе, отметила важность проведения деловой программы чемпионата, где будут затронуты актуальные вопросы, связанные с инклюзивным образованием, профориентацией и трудоустройством людей с инвалидностью и ОВЗ в России.

Также к поздравлениям присоединился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Поздравляю всех с открытием национального чемпионата «Абилимпикс». Это не просто конкурсные испытания, а система, которая обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию, мотивацию к новому образованию и содействие в трудоустройстве конкурсантов. За последние три года предложения о работе получили более 4 тыс. участников чемпионата «Абилимпикс». Спасибо всем организаторам, экспертам, членам жюри и партнерам чемпионата. И, конечно, особые слова благодарности – нашим участникам. Ребята, вы мотивируете всех нас, вы доказываете каждый день, что все возможно, что нужно сделать только первый шаг, своим примером вы демонстрируете, что Россия – страна безграничных возможностей. Удачи вам и, конечно, победы!» – сказал он.

На церемонии открытия транслировались видеоролики с историями успехов участников конкурсов «Абилимпикс», об их профессиональных успехах. Всех собравшихся поприветствовал бронзовый призер IX Международного чемпионата «Абилимпикс» в Бордо по компетенции «Парикмахерское искусство» Денис Евдокимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Евгений Стружак поприветствовал всех участников от лица правительства Москвы и мэра Сергея Собянина, а также заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, отметив, что «Абилимпикс» завоевал абсолютный авторитет. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин также присоединилась к поздравлениям.

Несмотря на дистанционный формат, у участников чемпионата была возможность познакомиться и поделиться своими эмоциями и энергией с представителями сборных всех регионов, а также поблагодарить педагогов, экспертов и волонтеров чемпионата. В эстафете видеоприветствий команды тепло поприветствовали друг друга и пожелали удачи и успехов в соревнованиях. Поприветствовали участников и пожелали удачи в соревнованиях главы субъектов Российской Федерации, представители вузов и других общественных организаций. Всего к трансляции церемонии открытия присоединились порядка 3 тыс. пользователей со всей России.