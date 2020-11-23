Аномальное потепление спрогнозировали в ряде регионов России Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы Синоптики рассказали о погоде в столице 23 ноября 2020, 06:05 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе от одного до трех градусов выше нуля, ночью сохранится такая же погода. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от двух градусов мороза до трех градусов тепла, ночью температура не изменится. Скорость южного и юго-западного ветра составит 5–10 м/ c. Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 743 мм ртутного столба, передает ТАСС.

