На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

Для восстановления инфраструктуры Донбасса необходимо потратить от 15 до 21 млрд долларов, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Надо от 15 до 21 млрд долларов (на восстановление Донбасса – прим. ВЗГЛЯД). Именно поэтому мы и предлагаем зону приоритетного развития. Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и тому подобное», – заявил Арестович в интервью украинскому телеканалу, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что первым условием для восстановления региона является его демилитаризация.

Также Арестович в субботу сообщал, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

В августе советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал восстановление Донбасса в другую сумму. По его словам, на эти цели необходимо затратить 10 млрд долларов.