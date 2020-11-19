Трамп обещал не дать демократам «украсть его победу» на выборах в США

Действующий глава американского государства Дональд Трамп продолжает настаивать, что одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября.

«Я победил на выборах!» – заявил Трамп, обвинив «радикальных левых демократов» и их «партнеров – лживые СМИ» в попытке «украсть победу на выборах». Он заявил: «Мы им не позволим». Трамп считает, что его соперник Джозеф Байден «победил только в глазах лживых СМИ». Действующий президент отказался признавать свое поражение и отметил, что «предстоит долгий путь». По его словам, «выборы прошли с грубейшими нарушениями», передает ТАСС.

Напомним, крупнейшие СМИ в США уже объявилио победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, большинство его участников считают, что Трамп должен признать поражение на выборах. Трамп заявляет, что победил на президентских выборах.

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