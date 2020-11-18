Устроившего стрельбу в Измайловском парке в Москве задержали

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, об этом сообщила замглавы пресс-службы ГУ МВД столицы Екатерина Гузь.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов», – цитирует Гузь РИА «Новости».

В полицию поступило сообщение о том, что в Измайловском парке неизвестный мужчина ведет стрельбу. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на второй Прядильной улице. Им оказался 31-летний приезжий.

При обыске у него нашли оружие и пять патронов. У мужчины изъяли револьвер, переделанный из сигнального охолощенного оружия, и патроны к нему, пояснила представитель ведомства. При этом и оружие, и патроны пригодны для стрельбы. При осмотре жилого помещения нашли удостоверения и печати, их также отправили на экспертизу.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Измайловского парка, вступил в перепалку с двумя прохожими. После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет», – сказала Гузь.

Уголовные дела возбудили по статьям «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого отправили под арест.

В октябре в центре Петербурга произошел массовый конфликт, который закончился стрельбой из травматического оружия, один из участников попал в больницу, 16 других доставили в полицию.