Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также главы государств выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Путин и Макрон акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, в том чисел возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. Путин сообщил своему коллеге о создании российского Центра гуманитарного реагирования.

Президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия терроризму.

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.