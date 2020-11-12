В Кремле оценили дефицит лекарств в регионах

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо. И правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что различные ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях.

«Осуществляется это в рамках особых полномочий, которые были предоставлены еще весной, с наступлением пандемии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность введения всероссийских ограничительных мер в связи с ростом числа заражений.

Он подчеркнул, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.

«Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, во вторник Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.