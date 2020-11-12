Главный инфекционист Минска вошел в координационный совет оппозиции

Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Минского горисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям Никита Соловей стал членом координационного совета оппозиции Белоруссии, сообщает КС.

Соловей, слова которого приводятся в Telegram-канале совета, заявил, что вошел в КС, поскольку сейчас в Белоруссии, по его мнению, «наблюдается кризис общественного доверия» к властям страны. В сочетании с ситуацией с коронавирусом это «существенно сказывается на состоянии гражданского общества, экономики, системы здравоохранения, образования и других сферах».

Он осудил «эскалацию насилия и попрание базисных прав человека», которые ведут к тому, что «между членами белорусского общества» наблюдается все больший «раскол». Соловей заявил, что хочет помочь стране «наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации». Для этого он готов применить свои «профессиональные знания и компетенции в сфере здравоохранения и образования».