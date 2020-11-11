Голикова раскрыла объем трат России на борьбу с коронавирусом

Россия в этом году потратила на борьбу с COVID-19 510 млрд рублей из федерального бюджета, не считая мероприятий по поддержке экономики и социальной сферы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Всего из федерального бюджета, не считая тех направлений, которые поддерживали экономику и социальную сферу, а именно на ковидные мероприятия, из федерального бюджета было выделено 510 млрд рублей», – сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы, стенограмма которой была опубликована на сайте думского комитета по охране здоровья.

В сентябре заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что около 300 млрд рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 19 851 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4477, Санкт-Петербурге – 1574, Московской области – 701.