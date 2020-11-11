В России расширили меры поддержки классных руководителей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей.

«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», – сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, вознаграждение в пять тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Например, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС. При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

«Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента. Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки», – говорится в сообщении.

В сентябре в Минпросвещения сообщали, что учителя могут получать двойную выплату за классное руководство, которая составляет пять тыс. рублей, если руководят двумя и более классами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не снимать педагогические надбавки учителям и назвал верным решением установление дополнительных выплат классным руководителям по случаю профессионального праздника.