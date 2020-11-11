Пакистан обстрелял индийскую часть Кашмира

Армия Пакистана в среду утром подвергла обстрелу из стрелкового оружия и минометов три сектора в индийской северной союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает Министерство обороны Индии.

«Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и минометов передовые посты индийских военнослужащих и населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире», – передает ТАСС заявление источников в оборонном ведомстве.

Индийская армия открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.

По данным индийской стороны, в ноябре Пакистан уже 13 раз нарушал действующий с 2003 года режим прекращения огня в Кашмире. В 2020 число таких вооруженных инцидентов достигло 3,8 тыс.

Напомним, в конце октября 2019 года на месте штата Джамму и Кашмир в Индии создали две союзные территории. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.