Сахалинский депутат заявил о собственном похищении для «серьезного разговора»

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в безлюдное место для «разговора», в настоящее время он находится на свободе и уже обратился в полицию.

«Утром, когда я прогревал машину у своего дома на улице Горной, крепкие ребята забрались в мою машину, и, угрожая ножом, связали и увезли меня на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», – передает РИА «Новости» слова Анистратова, не сообщившего каких-либо подробностей.

«Никаких повреждений я не получил, кроме того, что нахожусь в шоке», – добавил он.

После произошедшего, по его словам, злоумышленники сели в его машину и скрылись на ней. Депутат сообщил, что написал заявление в полицию.