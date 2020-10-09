Международные рейсы разрешили еще из четырех городов России

Россия расширила список городов, из которых разрешены полеты за рубеж, сообщила Росавиация.

В перечень добавились Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск, сказано на сайте ведомства.

Зарубежные рейсы ранее разрешались из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.