Летевший из Москвы в Омск самолет экстренно сел на Урале

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Москвы в Омск, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за отказа обогрева датчиков, организована проверка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«9 октября в 3.11 (1.11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва – Омск. На борту находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительная причина посадки –отказ обогрева датчиков статики и динамики», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и безопасности полетов.

Напомним, в августе самолет Хабаровск-Москва экстренно приземлился в Красноярске из-за задымления на борту.

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