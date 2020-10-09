Глава банка «Траст» задержан по подозрению в мошенничестве

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров после допроса в Следственном комитете России задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил адвокат топ-менеджера банка Владимир Слащев.

«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. <...> Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», – приводит слова защитника ТАСС.

По словам адвоката, «Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)». «По сути, в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло. Конечно же, мой подзащитный вину не признает и дает аргументированные показания», – заявил Слащев.

По словам источника в правоохранительных органах, Хабарова допросили по уголовному делу о хищении 841,8 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова, произошедшего в период с августа 2014 года по май 2017-го. В четверг рамках этого дела в доме Хабарова проводились обыски, добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» сообщили, что руководство банка выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование по этому делу было максимально прозрачным и объективным.

Напомним, в феврале 2017 года Басманный суд Москвы признал экс-руководителя казначейства банка «Траст» Олегу Дикусару и финансового директора организации Евгению Ромакову виновными в растрате.

О санации «Траста» ЦБ объявил еще 22 декабря 2014 года. Агентство по страхованию вкладов оценило недостачу капитала банка в 67,8 млрд рублей.

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