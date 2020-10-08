Евро опустился ниже 91 рубля

Рубль в ходе торгов на Московской бирже днем четверга, 8 октября, усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро впервые с 1 октября опускался ниже 91 рубля, доллар падал на 53 копейки – до 77,49 рубля.

По состоянию на 15.33 мск евро опускался на 67 копеек – до уровня 91,16 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,39 копейки – до 91,699 рубля, курс доллара – на 17,64 копейки, до 77,9157 рубля.