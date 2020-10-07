«Спартак» наказали за демонстрацию фанатами нацистской символики

Московский ФК «Спартак» наказали за демонстрацию нацистской символики закрытием одного сектора на фанатской трибуне условно на один матч, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Инцидент произошел в ходе матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве во вторник, встреча завершилась со счетом 1:1.

«За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тыс. рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона», – сообщил Григорьянц РИА «Новости».

Ранее суд в Петербурге назначил штраф в 3 тыс. рублей футбольному болельщику, который развернул оскорбительный баннер на матче между «Зенитом» и «Спартаком» 19 июля.