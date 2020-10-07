Умер оперный певец Владислав Пьявко

Известный оперный певец, лауреат конкурса им. Чайковского, солист Большого театра и Немецкой государственной оперы Владислав Пьявко скончался вечером во вторник в Москве, сообщили СМИ.

Как пишет «Московский Комсомолец», 79-летний артист почувствовал себя плохо в своей квартире в Брюсовом переулке около 23.00. Помощница по хозяйству вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти.

Пьявко был знаменитым актером и педагогом, народным артистом СССР и Киргизии. В 1984 году сотворил мировую сенсацию, став четвертым за всю историю оперы исполнителем арии заглавной партии в тяжелейшей опере «Гульельмо Ратклифф».

Год назад Владислав Пьявко поставил во Владимирском академическом театре драмы пьесу «Исповедь тенора», где сам играл главную роль.

Пьявко был супругом оперной певицы Ирины Архиповой.