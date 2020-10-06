В парке «Патриот» в Подмосковье открыли госпиталь для пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом вновь открывается в парке «Патриот» в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия-24».

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20 часов, здесь все готово для приема пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи», – передает ТАСС слова губернатора области.

Воробьев напомнил, что госпиталь в парке «Патриот» работал весной, но тогда его коечный фонд почти не был задействован. «Сейчас мы страхуемся. Несмотря на то, что 42 госпиталя в Московской области работают и коек свободных 36%, все-таки мы видим тревожную динамику», – добавил губернатор.

По его словам, во вторник откроют первые 220 коек. «Дальше каждые следующие пять дней будем открывать по 400 коек. Всего 1400 коек мы предусмотрели», – сказал Воробьев.

В госпитале будут работать около 700 врачей, добавил губернатор. «Мы очень плотно работаем с министерством обороны, уже первые врачи из Военно-медицинской академии приехали. Это сейчас очень важно для нас, потому что они все обладают высокими компетенциями. Не просто средний медицинский персонал, который тоже сейчас работает с утра до вечера, но и профессионалы, которых мы попросили», – отметил он.

Напомним, в мае сообщалось, что пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот».



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