Российские авиакомпании получили допуски на 170 международных маршрутов

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на выполнение регулярных полетов по 169 международным маршрутам, более 20 допусков выдано авиакомпаниям для выполнения чартерных полетов.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Росавиации.

Отмечается, что допуски выданы для полетов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение: Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды и Саудовскую Аравию, следует из приказа агентства, опубликованного на сайте корпорации.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию.