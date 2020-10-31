Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии 31 октября 2020, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. «Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ – первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», – цитирует текст указа РИА «Новости». Ченчик был назначен на эту должность в мае 2016 года.

