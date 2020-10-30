Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

На 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,37% и достигал 2698,94 пункта, а индекс РТС – на 0,09%, до 1078,02 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2685,95 пункта (-0,85%). Индекс РТС торговался на уровне 1066,37 пункта (-1,17%).