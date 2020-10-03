Врач назвал самый полезный продукт

Одним из самых полезных продуктов является брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт - один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») – это будет брокколи», – приводит слова врача РИА «Новости».

Этот продукт помогает бороться с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пояснил Мясников.

Он добавил, что сам не очень любит брокколи, но к этому вкусу можно привыкнуть.

Ранее Мясников призывал россиян не бояться, поскольку это «поможет жить дольше».

До этого врач заявлял, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и человечество ждут более опасные инфекции.