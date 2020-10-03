Назван победитель шоу «Голос 60+»

Победителем вокального шоу «Голос 60+» стала Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, сообщили организаторы проекта.

«От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в сообщении на странице проекта в соцсети «Вконтакте».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Дине Юдиной 91 год, она живет в Санкт-Петербурге. На сайте проекта сообщается, что она решила участвовать в шоу, чтобы «поднять всем тонус», передает РИА «Новости».

Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД