Сборная России отказалась от участия в ЧЕ по спортивной гимнастике

Российская сборная по спортивной гимнастике не примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в турецком городе Мерсин, сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. 12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки. Очень жаль, что в этом году нам не удастся выступить на таком крупном старте. Возможно, в декабре мы организуем специальный турнир для членов сборных команд», – пояснила Родионенко ТАСС.

Между тем три спортсменки российской сборной по художественной гимнастике излечились от коронавируса, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Они (гимнастки) сейчас уже здоровы, они отсидели на карантине 14 дней. Неизвестно, где и каким образом они все это получили, поскольку мы летели чартерным рейсом со сборов, там не было никого, кроме наших спортсменок. Видимо, где-то на выходе схватили, хотя были в масках и перчатках, все было строжайшим образом соблюдено, после чего они поехали в Новогорск. Мы не хотели рисковать, чтобы не подвергать опасности, они посидели на карантине, пока мы не убедились, что у нас все в порядке», – цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Напомним, в начале октября Европейский гимнастический союз решил перенести чемпионат по спортивной гимнастике из Баку в Мерсин.