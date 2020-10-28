В Адыгее волонтеры и школьники заложили две дубовые и березовые аллеи

Аллея Победы и аллея Мира из 1 тыс. саженцев дуба и березы заложены в среду в предгорье Адыгеи волонтерами, школьниками и сотрудниками лесничества в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» (нацпроект «Экология»), сообщил заместитель руководителя управления лесами республики Сергей Гавришов.

«Сегодня Адыгея приняла участие во Всероссийской акции «Сохраним лес». В поселке Краснооктябрьский Майкопского района мы заложили две аллеи, Победы и Мира, высадив в общей сложности 1 тыс. саженцев дуба черешчатого, дуба красного и березы. В акции под руководством наставников, сотрудников лесничества, участвовали волонтеры, учащиеся средней школы поселка Краснооктябрьского, при которой создано школьное лесничество «Лесничок», – передает его слова ТАСС.

Ноябрь – оптимальное время для приживаемости лесных культур в климате республики. Ухаживать за саженцами будут сами школьники, это уже не первая аллея, высаженная их руками, добавил Гавришов.

Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 40% территории республики – 337 тыс. га при средней лесистости в округе 6,2% и имеет высокую экологическую ценность. Все леса в республике относятся к категории защитных, поэтому разрешены только выборочные рубки.