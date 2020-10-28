Эксперты отметили важность развития программ постинтернатного сопровождения

Участники семинара-совещания выпускников детских домов «Дети всей страны» в Астрахани отметили необходимость актуализации и развития программ постинтернатного сопровождения и дальнейшего образования выпускников детдомов.

Ключевыми темами обсуждения стали такие вопросы социализации сирот, как правовая грамотность воспитанников и выпускников детских домов, воспитание гражданской ответственности, профориентация, в том числе обучение и трудоустройство, развитие института наставничества в системе детских сиротских учреждений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня в Астраханском госуниверситете и колледже при нем обучается более 170 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. И эта цифра растет с каждым годом. Это приятная тенденция, которая говорит о том, что ребята лучше справляются с вступительными испытаниями, больше подготовлены к студенческой жизни и имеют желание обучаться актуальным профессиям и развиваться», – отметил председатель Содружества, в прошлом воспитанник астраханского детского дома, выпускник АГУ Альберт Сарбалаев.

Семинар проводился Содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны» совместно с Астраханским государственным университетом при поддержке Росмолодежи в целях обмена успешными региональными практиками социализации сирот.Площадка собрала выпускников детских домов, социальных педагогов, руководителей соцучреждений, представителей власти, волонтерских организаций из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

С учетом онлайн-подключений более 500 человек приняли участие в работе. Приветствия участникам направили Министр просвещения России Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. В онлайн-режиме Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей отметила так же, что опыт тех ребят, которые идут на такой ответственный шаг, как поступление в вуз для получения профессии, служит хорошим примером для других.

До конца года окружные семинары по ключевым тематикам поддержки выпускников детских домов пройдут так же в Ярославской области (для представителей ЦФО) и Республике Бурятия (для участников из ДФО и СФО).