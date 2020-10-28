Собянин презентовал сервис для поиска учителей на замену в школах

Свыше 1,2 тыс. московских преподавателей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями не могут работать оффлайн, заявил мэр столицы Сергей Собянин на круглом столе, посвященном обсуждению дистанционного обучения.

«По большому счету они (учителя – прим. ВЗГЛЯД) все должны переходить на удаленную работу, понятно, что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся сделать это... Поэтому в Москве был запущен новый сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педологических вузов, либо педагоги из дополнительного образования. Проект интересный, я хотел бы поблагодарить участников этого проекта», – цитирует Собянина РИА «Новости».

Глава города отметил, что при удаленном обучении важно сохранять качество преподавания. Весной из-за пандемии школы были полностью переведены на дистанционное обучение, напомнил он.

«Ситуация была крайне сложная, непонятная. Тем не менее образование, задача дистанционного обучения в весенний период подъема справилась очень достойно, выпускники московских школ показали результаты единого госэкзамена нисколько не хуже, чем в период 2019 года. Это огромная заслуга преподавателей, учителей и самих учащихся», – отметил мэр.

Сервис «Учитель на замену» должен помочь директорам школ, где нужно заменить педагогов, с помощью него они могут пригласить других учителей, а студенты педагогических вузов и колледжей могут стать ассистентами школьных учителей «на удаленке».

В среду Собянин продлил московским школьникам с шестого по 11 классы дистанционный режим обучения со 2 по 8 ноября.