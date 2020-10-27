Госдума одобрила «заморозку» индексации пенсий силовиков

Госдума в первом чтении одобрила проект закона, продлевающий «заморозку» индексации пенсий для сотрудников полиции и других органов.

В соответствии с законопроектом продлевается приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ (Росгвардия), органах принудительного исполнения (ФСИН), и их семей до 1 января 2022 года, передает Regnum.

При этом учитываемый для исчисления пенсии размер денежного довольствия сохраняется на уровне 73,68%. Кроме того, проект федерального бюджета на 2021-2023 годы учитывает повышение денежного довольствия сотрудников силовых ведомств на прогнозный уровень инфляции – 3,7% с 1 октября 2021 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 3,7%.

Ранее в Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.