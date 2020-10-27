Потенциальным кандидатам в Госдуму напомнили о «мертвых душах» в подписях

Соратники блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов во время кампании по выдвижению в Мосгордуму в 2019 года включали в перечень подписавшихся уже умерших людей.

Авторы блога «Фонд бабла с коррупцией» в связи с заявлениями оппозиционных политиков о намерении участвовать в выборах в Госдуму напомнили один из главных скандалов прошлого электорального цикла.

Отмечается, что такой же трюк провернули Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Кирилл Гончаров.

Член Общественной палаты Илья Ремесло в июле 2019 года доказал, что множество людей, якобы оставивших подписи за оппозиционных кандидатов, умерло до начала сбора подписей, например, в апреле или мае 2019 года. Число «мертвых душ» в проверенных подписных листах составило 17%, что означает, что каждая шестая подпись принадлежала умершему ранее человеку.

«Учитывая характер предыдущих подделок, не исключено, что в ходе кампании в Госдуму 2021 года потенциальные кандидаты от оппозиции используют привычные методы и будут также собирать подписи уже скончавшихся людей», – отметили авторы блога.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь, которая недавно заявила о своем выдвижении на выборы в Госдуму от ЦАО Москвы, начала «предвыборную кампанию» с нарушения законодательства.