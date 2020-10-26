Новый премьер Японии провозгласил союз с США основой внешней политики

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга считает союз с США основой своей внешней политики и намерен с опорой на него развивать отношения со странами прилегающего региона.

«Союз с США – это главная ось нашей дипломатии и политики в сфере обеспечения безопасности. Он станет основой мира, процветания и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова премьера в ходе первой программной речи в парламенте, которую транслировало национальное общественное телевидение.

В качестве главной цели своей внешней политики премьер Суга указал на «построение основанного на господстве закона свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в сотрудничестве со странами, разделяющими с нами общие ценности». В эту категорию, помимо США, он отнес страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралию, Индию, а также членов Евросоюза.

Премьер назвал отношения Японии с КНР крайне важными для региона и всего мирового сообщества.

«Используя контакты на высоком уровне, мы будем сотрудничать с Китаем по общим проблемам и в то же время отстаивать в отношениях с ним то, что следует отстаивать», – сказал он.

Суга также пообещал обязательно провести в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2021 года в качестве символа победы человечества над коронавирусом.

«Я преисполнен решимости провести летом будущего года в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры в качестве свидетельства того, что человечество одержало победу над коронавирусом. Мы приложим все силы к безопасной организации этих состязаний», – сказал Суга.

Премьер утверждал, что с конца июня число выявленных заражений новым коронавирусом стало в Японии сокращаться.

«Однако сейчас эта тенденция затормозилась, и ситуация остается непредсказуемой. Мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывное распространение заражений», – сказал премьер. Он при этом пообещал принять меры к оживлению общественной и экономической жизни в стране.

«К первой половине будущего года, – сказал он, – мы обеспечим необходимое количество вакцины для всего населения, убедившись в ее надежности и эффективности. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Приоритет будет при этом отдан пожилым людям, хроническим больным и медицинскому персоналу».

Суга заявил также, что Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете.

«Наша страна к 2050 году сведет к нулю выбросы парниковых газов. Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа», – заметил он.

Премьер подчеркнул, что его правительство намерено проводить политику, сочетающую поощрение экономического развития и защиту окружающей среды. «Изменение структуры промышленности в этом направлении станет новым мощным фактором роста», – сказал премьер.

Напомним, ранее в понедельник Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.