Американский пилот рассказал о секретных испытаниях МиГов в США

ЦРУ приобрело во время холодной войны несколько советских истребителей Миг-21 и Миг-23 для испытаний его возможностей, рассказал бывший пилот американских ВВС Пол Вудворд.

Самолеты были объединены в отдельную эскадрилью, в тренировочных боях против них сражались истребители F-15, сообщил Вудворд журналу Popular Mechanics.

«Мы по очереди вели воздушные бои с Миг-21, который был удивительно маневренным и труднодосягаемым для пулеметов. Он мог лететь на форсаже примерно 20 минут, и для нас это было напряженное время», – сказал пилот.

«МиГ-23 был трудноуправляемым и нестабильным. Что он мог делать хорошо, так это совершать высокоскоростную атаку под большим углом, а затем быстро скрываться. Если у вас есть ракета, вам лучше выпустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения. Полагаю, это стало главным уроком для нас», – отметил Вудворд.

По его словам, советские самолеты были закуплены или арендованы ЦРУ у ряда стран, в том числе Израиля, Китая, Египта и Индонезии. Секретная эскадрилья базировалась в Грум-Лейке в Неваде.

Ранее The Guardian сообщала об испытаниях американскими военными Миг-21 в 1968 году на территории Зоны 51.