Россиян призвали не ездить за границу без крайней необходимости

Гражданам России стоит отказаться от поездок за рубеж без острой на то необходимости, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат добавила, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой. «Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный», – предупредила она, передает РИА «Новости».

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько ранее сообщал, что россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.