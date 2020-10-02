Заммэра разъяснил указание перевести москвичей на удаленную работу

Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в Москве касается только офисных работников, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа – необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», – передает РИА «Новости» слова Ефимова.

Ефимов сказал, что столичная промышленность от таких ограничений не должна пострадать.

Он также добавил, что власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников офисов.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», – сказал Ефимов.

Он отметил, что около 2 млн человек должны перейти на удаленную работу с понедельника.

«Если брать от общего количества работающих в городе Москве, треть – это порядка 2,5 млн человек. При этом если исключить из этого количества сотрудников предприятий промышленности, общественного питания и сферы услуг, где невозможно сократить, то где-то порядка 1,8-2 миллионов человек должны перейти в режим удаленной работы», – сказал Ефимов.

По его словам, примерно столько же пожилых людей старше 65 лет живут в городе.

«Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», – добавил заммэра.

Напомним, московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.

В четверг Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» заявил, что рекомендации московских властей перевести сотрудников в режим удаленной работы не дали почти никакого эффекта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД