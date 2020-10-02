Эксперт: Совместные санкции Москвы и Минска против Запада укрепят Союзное государство

Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

Франция сообщила о переброске сирийских исламистов через Турцию в Карабах Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Совместные санкции Москвы и Минска против Запада укрепят Союзное государство

    2 октября 2020, 22:15

    Текст: Андрей Резчиков

    Решение Москвы примкнуть к санкциям Белоруссии против Запада говорит о том, что Союзное государство – не пустой звук и Минск не брошен на произвол судьбы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Так он оценил заявление МИДа России о том, что ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать и в нашей стране.

    «Любая демонстрация солидарности очень ценна для Минска. Это показывает, что Минск, который испытывает достаточно мощное внешнее давление, не брошен на произвол судьбы, что Россия готова не только обеспечивать безопасность Белоруссии в рамках ОДКБ, но и серьезно относится к институту Союзного государства», – считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

    «Вообще-то подобное согласование – это давняя политика. Список невъездных фигур – давно общий для Союзного государства. Будет логичным, если список санкций тоже будет взаимным и скорректированным, – добавил эксперт. – Но в данный момент происходящее можно назвать шагом по сближению Минска и Москвы».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск ввел симметричные санкции против ряда должностных лиц Евросоюза в ответ на санкции ЕС, наложенные на 40 должностных лиц Белоруссии. Кроме того, аналогичным образом санкции введены против чиновников и политиков из Британии и Канады.  

    В пятницу представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что меры властей Белоруссии будут автоматически действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами.

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