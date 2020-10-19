Степашин подсказал Собянину способ обустройства придомовой территории

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил мэрии Москвы перенять опыт Черкесска по обустройству парковок на придомовой территории.

Застройщик на придомовой территории поставил гаражи, а над ними обустроил огороженную детскую игровую площадку.

«Всю страну проехал в качестве председателя набсовета Фонда ЖКХ, но первый раз такое вижу. Надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать эту историю – может применить ваш опыт. Тут есть что посмотреть», – передает «Интерфакс» слова Степашина на церемонии присвоения многоэтажке звания дома образцового содержания.