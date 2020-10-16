В Чечне уволили плохо образованных госслужащих

Девять человек работали чиновниками в органах исполнительной власти Чеченской республики без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генпрокуратура России.

Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госсдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям.

«В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы... По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.