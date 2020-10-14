Россия предупредила Латвию о последствиях депортации ветерана Норвинда Прокурор в США поддержал ходатайство россиянки Осиповой об освобождении 14 октября 2020, 01:00

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Американскому суду следует удовлетворить ходатайство осужденной в США россиянки Богданы Осиповой об освобождении, заявил окружной прокурор по штату Канзас Стивен Макаллистер. Макаллистер отметил, что россиянка «отбыла даже больший срок, чем позволил суд». Указывается, что «Бюро тюрем следует освободить обвиняемую из заключения и предписать ей вновь явиться для повторного приговора», передает РИА «Новости». В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). Апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которыые составляли основную частью приговора.

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