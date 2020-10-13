Россия сократила внешний долг

Центральный Банк России сообщил об уменьшении внешнего долга страны до 461,2 млрд долларов.

Внешний долг России за девять месяцев 2020 года снизился на 30,3 млрд долларов, или 6,2%, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что уменьшения удалось достичь главным образом за счет снижения задолженности органов государственного управления и прочих секторов вследствие валютной переоценки.

Ранее сообщалось, что отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза.