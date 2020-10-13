В Москве пройдет фестиваль «Таврида АРТ Moscow»

В Москве впервые пройдет фестиваль «Таврида АРТ Moscow», на нем соберутся участники форума и фестиваля разных лет со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства.

Мероприятие планируется проводить с 21 по 26 октября 2020 года, в нем также будут участвовать представители компаний – лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Все мероприятия пройдут с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности. Обязательными будут: контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер соответствует требованиям всех контролирующих органов.

Старт фестивалю 21 октября даст церемония закрытия национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, включающая награждение победителей и гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия финалисты чемпионата представят совместные с резидентами «Тавриды» проекты – видеоклипы и театральные постановки.

22 и 23 октября пройдет серия кейс-стади, которая объединит молодых деятелей культуры и искусства, представителей компаний в сфере креативных индустрий, сотрудников корпораций и крупных государственных организаций для совместного осмысления поиска путей интеграции творческих практик в корпоративное и государственное управление.

На площадке Цифрового делового пространства 24–25 октября пройдет конференция креативных индустрий с участием творческих предпринимателей, крупного бизнеса, общественных и государственных организаций. Участники обсудят тренды и перспективы развития, значимость креативных индустрии? в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов и регионов, а также их глобальную роль – Генассамблея ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

Одна из ключевых задач конференции – диалог между представителями творческих индустрии? (от архитектуры и урбанистики до музыки и кино), крупного бизнеса и государственных органов. Участники смогут посетить дискуссии, мастер-классы, паблик-токи с экспертами, познакомиться и обменяться опытом с предпринимателями из разных творческих секторов экономики и регионов России. Программу конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.

Накануне, 23 октября, организаторы проведут презентацию первой премии для предпринимателей в сфере креативных индустрий Creative Industries Awards.

Шоу участников и победителей кастинг-платформы «Таврида – АРТ» состоится 24 октября и завершит первый этап работы единственной в России платформы, объединяющей кастинги, отборы и прослушивания.

История создания мира будущего современного искусства станет сквозной нитью шоу резидентов арт-кластера «Таврида» 25 октября на сцене Цифрового делового пространства. На выставке молодых художников будут представлены работы в жанре виртуальной и дополненной реальности, инсталляции, фотографии, живопись, графика, перформативное искусство. В рамках выставки пройдет благотворительный аукцион. Вырученные средства будут направлены на поддержку проекта «Мечтай со мной».

На музыкальном вечере «Время Есенина» стихотворения поэта в современной музыкальной обработке исполнят резиденты арт-кластера. В рамках концерта, посвященного 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, молодые артисты «Тавриды» вместе со студентами и выпускниками консерватории исполнят произведения великого композитора. Приглашенные солисты: Алексей Татаринцев, Анна Аглатова. Концерт пройдет в сопровождении Камерного оркестра Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Российской Федерации Феликс Коробов.

В завершении фестиваля впервые состоится церемония вручения премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Презентация премии и награждение победителей пройдет в Московском театре Олега Табакова, художественный руководитель церемонии – российский актер и режиссер Владимир Машков.

Гостями, спикерами, экспертами фестиваля станут известные российские исполнители, деятели культуры и фрешмены арт-кластера «Таврида». Принять участие в мероприятиях фестиваля смогут резиденты арт-кластера, а также участники форумов и фестивалей прошлых лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте tavrida.art.

Стать зрителем фестиваля сможет любой желающий – все основные события будут транслироваться в официальных аккаунтах арт-кластера в социальных сетях и на сайте tavrida.art.