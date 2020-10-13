В Москве пройдет фестиваль «Таврида АРТ Moscow»

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...

Самоубийцы героями не бывают

Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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    В Москве пройдет фестиваль «Таврида АРТ Moscow»

    13 октября 2020, 15:44

    В Москве впервые пройдет фестиваль «Таврида АРТ Moscow», на нем соберутся участники форума и фестиваля разных лет со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства.

    Мероприятие планируется проводить с 21 по 26 октября 2020 года, в нем также будут участвовать представители компаний – лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Все мероприятия пройдут с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности. Обязательными будут: контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер соответствует требованиям всех контролирующих органов. 

    Старт фестивалю 21 октября даст церемония закрытия национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, включающая награждение победителей и гала-концерт в Большом театре. В рамках мероприятия финалисты чемпионата представят совместные с резидентами «Тавриды» проекты – видеоклипы и театральные постановки.

    22 и 23 октября пройдет серия кейс-стади, которая объединит молодых деятелей культуры и искусства, представителей компаний в сфере креативных индустрий, сотрудников корпораций и крупных государственных организаций для совместного осмысления поиска путей интеграции творческих практик в корпоративное и государственное управление.

    На площадке Цифрового делового пространства 24–25 октября пройдет конференция креативных индустрий с участием творческих предпринимателей, крупного бизнеса, общественных и государственных организаций. Участники обсудят тренды и перспективы развития, значимость креативных индустрии? в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов и регионов, а также их глобальную роль – Генассамблея ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

    Одна из ключевых задач конференции – диалог между представителями творческих индустрии? (от архитектуры и урбанистики до музыки и кино), крупного бизнеса и государственных органов. Участники смогут посетить дискуссии, мастер-классы, паблик-токи с экспертами, познакомиться и обменяться опытом с предпринимателями из разных творческих секторов экономики и регионов России. Программу конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.

    Накануне, 23 октября, организаторы проведут презентацию первой премии для предпринимателей в сфере креативных индустрий Creative Industries Awards.

    Шоу участников и победителей кастинг-платформы «Таврида – АРТ» состоится 24 октября и завершит первый этап работы единственной в России платформы, объединяющей кастинги, отборы и прослушивания.

    История создания мира будущего современного искусства станет сквозной нитью шоу резидентов арт-кластера «Таврида» 25 октября на сцене Цифрового делового пространства. На выставке молодых художников будут представлены работы в жанре виртуальной и дополненной реальности, инсталляции, фотографии, живопись, графика, перформативное искусство. В рамках выставки пройдет благотворительный аукцион. Вырученные средства будут направлены на поддержку проекта «Мечтай со мной».

    На музыкальном вечере «Время Есенина» стихотворения поэта в современной музыкальной обработке исполнят резиденты арт-кластера. В рамках концерта, посвященного 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, молодые артисты «Тавриды» вместе со студентами и выпускниками консерватории исполнят произведения великого композитора. Приглашенные солисты: Алексей Татаринцев, Анна Аглатова. Концерт пройдет в сопровождении Камерного оркестра Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Российской Федерации Феликс Коробов.

    В завершении фестиваля впервые состоится церемония вручения премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Презентация премии и награждение победителей пройдет в Московском театре Олега Табакова, художественный руководитель церемонии – российский актер и режиссер Владимир Машков.

    Гостями, спикерами, экспертами фестиваля станут известные российские исполнители, деятели культуры и фрешмены арт-кластера «Таврида». Принять участие в мероприятиях фестиваля смогут резиденты арт-кластера, а также участники форумов и фестивалей прошлых лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте tavrida.art.

    Стать зрителем фестиваля сможет любой желающий – все основные события будут транслироваться в официальных аккаунтах арт-кластера в социальных сетях и на сайте tavrida.art.


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