Минфин заявил о начале восстановления бюджетов регионов после спада из-за коронавируса

Доходы бюджетов российских регионов начали восстанавливаться после спада на фоне коронавируса, сообщили в пресс-службе Минфина.

«Сокращение региональных доходов во втором полугодии этого года начало замедляться относительно первого полугодия. Текущее исполнение бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации – большинство перешло к восстановлению», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Так, за девять месяцев доходы регионов увеличились, по предварительным данным, на 5% относительно аналогичного периода 2019 года.

«Замедлили снижение налоговые и неналоговые доходы. На 1 октября они сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей. Но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже – 7%», – отметили в Минфине.

Уточняется, что наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается регионов с высокой долей сырьевого сектора. За девять месяцев регионы потеряли 15% доходов относительно аналогичного периода прошлого года.

«Тем не менее, темп снижения начал замедляться с июля-августа, когда доход от налога снижался на 18%. Сумма налога на прибыль за девять месяцев – 2,2 трлн рублей», – заметили в пресс-службе.

При этом увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета. За девять месяцев сумма составила 2,4 трлн рублей, что на 57% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что в сентябре Минфин начал искать дополнительные источники доходов на следующий год, чтобы дефицит бюджета был не критичным. Таким образом он отреагировал на проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть.