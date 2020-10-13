Кононенко назвал «ковидным фашизмом» идею маркировки людей в общественных местах

«Проблему коронавируса каждый решает самостоятельно. Я, например, сижу в лесу за высоким забором. А те, кто ездит в метро без масок, заболеют и умрут», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал идею политолога Марата Баширова маркировать людей, переболевших коронавирусом, повязками на руке. Позже данную идею частично поддержал член ОП РФ Александр Малькевич.

«К инициативе маркировать людей в общественных местах повязками я отношусь примерно так же, как к идее нашивать желтые магендовиды («звезды Давида» – прим. ВЗГЛЯД) на одежду евреев, – сказал Максим Кононенко. – Я согласен с формулировкой, которая бытует на этот счет среди пользователей социальных сетей, это «ковидный фашизм».

«Чем отличается открытое общество, в котором мы живем, от общества тоталитарного? Тем, что мы все-таки надеемся на людскую сознательность. Конечно, некоторые люди не оправдывают наших надежд – они ездят в метро без масок и шляются в местах массового скопления себе подобных. Но мы все равно надеемся на то, что люди проявят сознательность», – продолжил собеседник.

«В то же время тоталитарное общество в людей не верит. Оно считает, что начальник должен решить, какой человек хороший, а какой – плохой. Я хочу жить в открытом обществе, а не тоталитарном, даже несмотря на то, что люди, в общем и целом, дебилы и идиоты», – подчеркнул блогер.

По его словам, проблему коронавируса каждый решает для себя самостоятельно. «Я, например, сижу в лесу за высоким забором и никуда не выхожу. А те люди, которые ездят в метро без масок, они заболеют и умрут. Но это их выбор, причем совершенно свободный. Могу пожелать им только удачи», – заключил Максим Кононенко.

Напомним, ранее российский политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале предложил маркировать людей в общественных местах повязками на руке.

«Сдал ПЦР-тест и он отрицательный – зеленая; ничего не сдавал, но чувствуешь себя здоровым – красная; переболел COVID-19 – белая; ты в зоне риска, но надо перемещаться по городу – оранжевая; работник контроля от силовиков и до Минздрава – белая, но с номером. Это психологический барьер, который надо нам всем перейти, чтобы знать, как вести себя в присутствии других людей, но при этом не вводить тотальный карантин», – считает Баширов.

Позже первый заместитель председателя rомиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич частично поддержал идею Баширова.

«Нужны какие-то значки для тех, кто переболел ковидом, чтобы в общественных местах снизить общее напряжение. Насколько я понимаю, в мэрии Москвы есть проект выдавать специальные памятные значки тем, кто переболел вирусом COVID-19 и становится донором плазмы крови. На мой взгляд, история правильная, однако напрашивается мысль создать не просто значок для доноров, но и в целом для тех, кто переболел ковидом, а также сделать специальные метки в социальных сетях», – приводит слова Малькевича сайт Общественной палаты.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заболевания. Всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев инфекции.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4618, Санкт-Петербурге – 557, Московской области – 420.

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