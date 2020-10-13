Завершено строительство Трансадриатического газопровода

Трансадриатический газопровод (TAП), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, практически запущен после почти четырех с половиной лет строительства.

В настоящее время трубопровод TAП заполнен газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии. Консорциум TAП завершает подготовку к запуску коммерческих операций. Ожидается, что работы по соединению TAП и системы транспортировки природного газа Snam Rete Gas в итальянской Апулии будут завершены к середине ноября, сообщает азербайджанское агентство Trend.

ТАП стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта «Южный газовый коридор». Первоначальная мощность TAП составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров проложены по территории Греции, 215 километров – в Албании, 105 километров – по дну Адриатического моря и восемь километров – в Италии.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что российский газ можно транспортировать по Трансадриатическому трубопроводу, это позволяют сделать технические условия.